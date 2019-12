Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallhergang ungeklärt

Bocholt (ots)

Nach einem Unfall auf der L602 in Bocholt sucht die Polizei jetzt nach einem zweiten beteiligten Fahrzeug. Eine 61-jährige Bocholterin hatte die B67 am Samstag gegen 10.00 Uhr in Richtung Isselburg befahren. Die Frau verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Bocholt West und bog nach links auf die L602 in Richtung Innenstadt ein. Nach Angaben der Frau war es kurz darauf zu einem schrammenden Geräusch gekommen. An ihrem Wagen stellte sie danach einen Schaden fest, der bei circa 10.000 Euro liegt. Wie es dazu kam, ist ungeklärt. Die Polizei bittet einen möglicherweise weiteren Beteiligten sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

