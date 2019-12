Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto attackiert

Bocholt (ots)

Die Heckscheibe eines parkenden Autos hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Bocholt eingeschlagen. Laute Geräusche hatten eine Anwohnerin der Straße "In der Ziegelheide" gegen 05.15 Uhr aus dem Schlaf gerissen - zu diesem Zeitpunkt dürfte es zu der Sachbeschädigung gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

