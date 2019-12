Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akku gestohlen

Bocholt (ots)

Auf den Akku eines Pedelecs hatten es Unbekannte am Samstag in Bocholt abgesehen. Die Täter entwendeten das Zubehör des Zweirades, das zwischen 10.30 Uhr und 21.35 Uhr an der Hindenburgstraße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

