POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Am Samstag wurde ein auf der Meckenemstraße abgestelltes rotes Pedelec (Hochrath) im Wert von ca. 2.100 Euro gestohlen. Die Tat trug sich zwischen 16.50 Uhr und 19.45 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

