Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Alleinunfall

Pkw überschlägt sich

Heiden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Pkw-Fahrerin am Montag in Heiden zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr auf der B 67 in Richtung Heiden. Die 31-Jährige geriet aus bislang unbekannten Gründen ca. einen Kilometer vor der Autobahnauffahrt in den Böschungsbereich. Dort überschlug sich der Kleinwagen zweimal. Die Ahauserin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

