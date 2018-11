POL-BOR: Borken - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Borken (ots) - Berauscht am Steuer saß am Mittwoch eine Autofahrerin in Borken. Die 18-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf der Weseler Straße unterwegs, als Polizeibeamte sie kontrollierten. Ein Drogenvortest fiel positiv aus auf Amphetamine. Die Beamten fertigten eine Anzeige, die junge Fahrerin ließ sich eine Blutprobe entnehmen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell