POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Zwei Einbrecher festgenommen

Backnang (ots) - Unmittelbar nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Backnang haben Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Um 04:41 Uhr ging ein Notruf eines aufmerksamen Nachbarn ein, der verdächtige Geräusche und das Licht einer Taschenlampe in einem Einfamilienhaus im Häfnersweg beobachtet hatte. Daraufhin rückten sofort mehreren Streifenbesatzungen zum Tatobjekt aus. Die erste Streifenbesatzung traf kurz nach Notrufeingang am Gebäude ein. Während ein Beamter um das Gebäude ging, stellte er zwei Männer fest, die kurz hintereinander aus dem Gebäude stiegen und flüchteten. Der Beamte gab daraufhin zwei Signalschüsse in die Luft ab. Kurz darauf trafen weitere Einsatzkräfte ein und suchten nach den Männern. Hierbei konnte ein 24 Jahre alter Portugiese in Tatortnähe festgenommen werden. Während der Festnahme wurde er von einem Diensthund in den Arm gebissen, weshalb er anschließend ärztlich behandelt werden musste.

Der zweite Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Ungar, konnte kurz nach 06:00 Uhr festgestellt und festgenommen werden. Der 18-Jährige hatte sich auf der Flucht eine leichte Schulterverletzung zugezogen, weshalb er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beide Tatverdächtige wohnen im Raum Backnang, sind Drogenkonsumenten und wegen Eigentumsdelikten bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Waiblingen, Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen und dauern an. Beide Männer sollen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei dem Einsatz waren zahlreiche Streifenbesatzungen, die Polizeihundeführerstaffel und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

