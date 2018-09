POL-AA: LK Schwäbisch Hall: Schwerverletzte jugendliche Motorradfahrerin, Verkehrsunfälle und Unfallfluchten; Fahrraddiebstahl

LK SHA (ots) - Crailsheim: Jugendliche Motorradfahrerin schwer verletzt

Die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag schwer verletzt. Gegen 12.45 Uhr wurde ihr von einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nicht gewährt, als dieser vom Hammersbachweg nach links in den Pamiersring einfuhr. Die Zweiradfahrerin wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallschäden an den beiden Fahrzeugen wurden auf zusammen etwa 7000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Aufgefahren, drei Autos kaputt

In der Haller Straße wurden bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag drei Pkw beschädigt. Alle drei Fahrzeuge waren stadteinwärts unterwegs, als der Vorausfahrende gegen 17.45 Uhr aufgrund stockenden Verkehrs anhalten musste. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr als letzte der drei auf das mittlere Fahrzeug auf und schob es noch auf den Vordermann. Der Schaden, den er dabei verursachte wurde vor Ort auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Fichtenau: Reh tot

Ein totes Reh und rund 1000 Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 23.20 Uhr trat das Tier auf den Gemeindeverbindungsweg zwischen Wildenstein und Unterdeufstetten, wo es vom Opel eines 57-Jährigen Fahrers erfasst wurde.

Kreßberg: Abgedrängt und abgehauen

Ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer zeigte am Montagabend bei der Polizei an, dass er auf der Landesstraße 2218 einen Unfall hatte, der von einem nicht bekannten Pkw-Fahrer verursacht wurde. Nach seiner Schilderung war er in Richtung Neustädtlein unterwegs, als er gegen 17 Uhr von einem Pkw überholt worden sei. Da der Pkw in zu geringem Abstand an ihm vorbeifuhr, habe er ausweichen müssen, sei in die angrenzende Wiese gefahren und gestürzt. Der Jugendliche blieb unverletzt, am Zweirad entstand Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorgangs und den Fahrer eines schwarzen Pkw. Hinweise werden unter Telefon 07951/4800 entgegen genommen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein in der Wilhelm-Frank-Straße abgestelltes Fahrrad der Marke Bulls wurde entwendet. Das schwarz-grüne Herrenrad stand zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag vor einer Haustüre im Fahrradständer, sein Fehlen wurde gegen 13 Uhr entdeckt. Die Polizei in Crailsheim nimmt unter Telefon 07951/4800 Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Rades entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren

Auf rund 5000 Euro schätzte die Polizei den Schaden an zwei Pkw, die am Montagmittag in einem Unfall auf der Schönebürgstraße verwickelt waren. Der 30-jährige Fahrer eines VW Golfs fuhr gegen 12.45 Uhr aus einem Parkplatz auf die Straße ein und übersah einen BMW Mini.

Schwäbisch Hall: Zu weit links

Im Steinbeisweg streiften sich am Montagvormittag im Begegnungsverkehr zwei Pkw. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die 80-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler Chryslers, in Richtung Daimlerstraße fahrend, ihren Fahrstreifen nicht eingehalten hatte und so den Unfall verursachte. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde vor Ort auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Ohne Fremdeinwirkung gestürzt

Eher leichte Verletzungen zog sich am Montagnachmittag die 75 Jahre alte Fahrerin eines Elektrorollers zu, als sie gegen 17.25 Uhr in der Crailsheimer Straße stürzte. Die Polizei stellte anschließend fest, dass der Sturz selbstverursacht war.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro schätzte die Polizei den Schaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeugführer am Montag an einem geparkten Pkw Audi zurückließ. Der Audi stand zwischen sieben Uhr und 14.40 Uhr am Fahrbahnrand des Steinbeisweges. Anhand des gesicherten Spurenbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Unfallverursacher vermutlich mit einem Lkw unterwegs war. Die Polizei in Schwäbisch Hall nimmt dazu unter Telefon 0791/4000 entsprechende Hinweise entgegen.

