POL-AA: Ostalbkreis: B 466, Gem. Neresheim - Autofahrer stirbt bei Aufprall gegen Baum

Aalen (ots) - B 466, Gem. Neresheim - Autofahrer stirbt bei Aufprall gegen Baum

Am Dienstag gegen 00:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW die B 466 von Ohmenheim in Richtung Neresheim. Kurz vor dem Ortseingang Neresheim kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit, ausgangs einer Linkskurve, nach rechts auf das Bankett. Er schleuderte anschließend nach links über die Fahrbahn und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und der Fahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen. Er war alleine in seinem Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 32.000 EUR. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Neresheim und Elchingen mit vier Fahrzeugen und 37 Mann an der Unfalstelle im Einsatz.

