POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Person tot aufgefunden

Schwäbisch Gmünd (ots) - In der Straße "Im Kiesäcker" in Schwäbisch Gmünd ist derzeit ein Polizeieinsatz. Kurz nach 18 Uhr wurden am Montagabend über Notruf Streitigkeiten gemeldet. Weil auch ein Schuss gefallen sein soll, ist die Polizei mit vielen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bei einem dortigen Wohnhaus wurde von Beamten eine leblose Person vorgefunden. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Ein Vertreter der Pressestelle, Herr Bienert, ist am Einsatzort.

