POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Unfall beim Linksabbiegen

Eine 23-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montagmorgen die Hörschbachstraße stadtauswärts. Als sie gegen 8.10 Uhr nach links in die Straße Am Rain einbiegen wollte, übersah sie einen entgegengekommenen Mercedes. Bei dem Unfall am Einmündungsbereich entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Allmersbach im Tal: Scheiben beschädigt

Am Montagmorgen zu Schulbeginn wurde am Gebäude der Grundschule Allmersbach mehrere eingeworfene Scheiben festgestellt. Es handelte sich um Oberlichtfenster im Erdgeschoss und 1. Stockwerk, die offenbar im Steinen beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei in Weissach im Tal hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, das zwischen Donnerstag und Montagmorgen verübt wurde, sollte sich bitte unter Tel. 07191/35260 melden.

Backnang: Sprayer geflüchtet

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurden zwei Männer beobachte, die in der Talstraße unter einer Brücke zum Parkhaus auf Betonwände mit grüner und schwarzer Farbe Kürzel und Zahlen aufsprühten. Die ca. 25 bis 30-jährigen Männer flüchteten danach in Richtung Innenstadt. Einer war dabei mit einem Mountainbike unterwegs und trug ein blaues T-Shirt und dunkle Hose. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Sein Komplize hatte dunkle Haare und war mit einer Weste bekleidet. Wem die beiden auffielen und Weiteres zum Vorfall beitragen können, sollten sich bei der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 melden.

