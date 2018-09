POL-AA: Ostalbkreis-Aalen: Sprengkörper aufgefunden

Aalen (ots) - Aalen: Sprengkörper aufgefunden

Bei Baggerarbeiten auf dem Areal einer Kindertagesstätte trat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Sprengkörper zu Tage. Es handelt sich dabei mutmaßlich um eine etwa 40 cm große Fliegerbombe bzw. Granate aus dem zweiten Weltkrieg. Eine genauere Bewertung ist noch nicht möglich. Die Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Böblingen befinden sich noch auf der Anfahrt. Zum Zeitpunkt des Auffindens befanden sich etwa 18 Kinder und fünf Betreuerinnen in der Einrichtung. Diese wurden in einen anderen Gebäudeteil, außerhalb des Gefahrenbereichs, beordert. Für umliegende Gebäude und Personen besteht derzeit keine Gefahr. Die Polizei hat den betroffenen Bereich, es handelt sich dabei um die Verbindungsstraße zwischen der Gartenstraße und der Fackelbrückenstraße, mit zwei Besatzungen abgesperrt. Es wird nachberichtet.

