POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfallflucht und weiterer Diebstahl

Aalen (ots) - Raum Aalen und Schwäbisch Gmünd-Lindach: Einbrüche in Bäckereien

Am Montagmorgen musste die Polizei vier Einbrüche in Bäckereifilialen registrieren, die sich allesamt in Filialen desselben Discounters befinden. Betroffen sind Filialen in der Alten Heidenheimer Straße in Aalen, der Turn-und-Taxis-Straße in Ebnat, der Wasseralfinger Straße in Fachsenfeld und der Täferroter Straße in Lindach.

Die Einbrecher drangen jeweils gewaltsam über Fenster oder die Türen in die Räumlichkeiten ein und hatten es auf Bargeld abgesehen. Neben dem erbeuteten Bargeld hinterließen sie an den Objekten auch Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Einbrüche dürften zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verübt worden sein.

Der Umstand, dass es sich jeweils um die gleiche Discounter-Kette handelt, lässt auf Tatzusammenhang schließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in Aalen unter Telefon 07361/5240 oder in Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 um Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge, Personen oder Wahrnehmungen sonstiger Art.

Aalen-Oberalfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht auf den Hyundai eines 20-Jährigen auf. Dieser befuhr zu dieser Zeit die L1029 auf Höhe Oberalfingen, wo die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert ist. Nach der Kollision bog der Verursacher in Richtung Oberalfingen ab und entfernte sich unerkannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Einbruch in Firma

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in eine Firma im Postweg eingebrochen. Der Dieb brach im Innern mehrere Schränke und Behältnisse auf und entwendete vorgefundenes Bargeld. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Wäschetrockner

Diebe entwendeten aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Bethlehemer Straße einen Wäschetrockner. Der Diebstahl ereignete sich bereits zwischen Donnerstag, 30.08. und Donnerstag, 06.09.18. Hinweise auf die Diebe erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

