POL-BI: Pressemitteilung der Polizei Bielefeld zu Durchsuchungen am 05.07.2018 in Enger-Besenkamp, Bünde, Rödinghausen und Gelsenkirchen

Bielefeld (ots) - Am Morgen des 05.07.2018 durchsuchten im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mehrere Beamte von Polizei und Zoll insgesamt acht Objekte im Kreis Herford und in Gelsenkirchen, u.a. ein Steuerbüro in Bünde und Arztpraxen in Bünde und Gelsenkirchen. Außerdem wurden mehrere Baustellen in NRW und Niedersachsen kontrolliert. Den Durchsuchungen lagen Ermittlungen zu Grunde, die bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld, beim Kommissariat zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld und dem Hauptzollamt Bielefeld seit mehreren Monaten wegen gewerbsmäßigen Betruges geführt werden. Diese Straftaten stehen im Zusammenhang mit betrügerischen Krankengeldbezügen, die durch die Angestellten und Geschäftsführer eines Trockenbauunternehmens im Kreis Herford veranlasst worden sein sollen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, hierdurch die Krankenkassen um einen sechsstelligen Betrag geschädigt zu haben. Außerdem soll es regelmäßig zum Einsatz von Schwarzarbeitern auf den Baustellen des Unternehmens gekommen sein. Bei den Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt. Auf den kontrollierten Baustellen und in einer Trockenbaufirma in Bünde, wurden mehrere nicht angemeldete ausländische Arbeiter angetroffen. Außerdem konnte festgestellt werden, dass mehrere Firmenfahrzeuge offensichtlich mit Heizöl betankt worden sind. Die Ermittlungen dauern an.

