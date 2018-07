POL-BI: Autofahrer fährt nach Anstoß weiter

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein unbekannter Ford Fahrer hielt nach einem Anstoß mit einem Suzuki am Donnerstag, 05.07.2018, nur kurz an, um nach dem Schaden zu schauen und fuhr sofort wieder weiter.

Bei der späteren Unfallaufnahme schilderte ein 19-jähriger Bielefelder, wie er gegen 08:00 Uhr mit seinem Suzuki Swift an der Deckertstraße rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Das geschah in Höhe der Einmündung an der Hirte. Auf dieser Straße näherte sich ein anderer Pkw dem Suzuki.

Der andere Pkw habe mit der rechten Fahrzeugfront den Suzuki im linken Heckbereich erwischt. Dabei hätte der 19-Jährige mit seinem Pkw im Einmündungsbereich gestanden.

Nach dem Anstoß sei ein älterer Mann ausgestiegen, um sich den Schaden an seinem silbernen Ford anzuschauen. Als der Suzuki Fahrer anbot die Polizei anzurufen, stieg der Ford Fahrer kommentarlos in sein Auto und fuhr davon.

Die Beschreibung des beteiligten Fahrers und Fahrzeugs:

Männlich, über 65 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit einer schmalen Statur und einem Bauchansatz. Er hatte eine Halbglatze und trug eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Ford - eventuell einen Fiesta - gehandelt haben.

