POL-BI: Zwei Pkw und Autokennzeichen gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stieghorst - Innerhalb von Vierzehntagen haben Autodiebe zwei Pkw von der Ausstellungsfläche eines Autohauses an der Detmolder Straße gestohlen. Die Diebe erschienen in der Nacht zu Freitag, 22.06.2018. Am Dienstag, 03.07.2018, fehlte ein weiterer Pkw bei dem Autohaus.

Ein 21-jähriger Angestellter des Autohauses an der Einmündung zur Königsbreede meldete sich bei der Polizei, um die Entwendung eines grauen Honda Jazz anzuzeigen. Das Auto stand am Dienstagmorgen, 10:30 Uhr, nicht mehr auf seinem Stellplatz innerhalb der Ausstellung. Bei dem Honda Jazz handelte es sich um das Modell Dynamic Connect 1,5 in graumetallic und einer sportlichen Ausführung.

Bereits vor zwei Wochen verschwand ein blauer Honda Jazz an dem Autohaus. Der Tatzeitraum lag zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag 08:30 Uhr, Der Pkw trug Herforder Kennzeichen.

In derselben Nacht wurden die Kennzeichen von einem abgestellten Bielefelder Pkw gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell