POL-BI: Einbrecher nutzt auf Kipp stehende Terrassentür

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Brackwede-

Am Mittwoch, den 04.07.2018, gelangte ein Einbrecher über eine auf Kipp stehende Terrassentür in eine Wohnung an der Wikingerstraße. Er erbeutete ein Laptop.

Der Täter stieg während der Abwesenheit der Hausbewohner, zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr, über einen Zaun auf das Grundstück in der Wikingerstraße. Er griff durch eine auf Kipp stehende Terrassentür und öffnete sie. In der Wohnung durchsuchte der Einbrecher die Räume und Schränke. Mit einem erbeuteten Laptop der Marke Samsung gelang ihm anschließend die Flucht.

Die Polizei erinnert: Schließen bzw. verriegeln sie auch bei nur kurzer Abwesenheit Fenster und Türen. "Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster- eine unverschlossene Tür ist eine offene Tür."

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell