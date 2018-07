POL-BI: Einbruch in Spielhalle

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Hillegossen - Neben einem Hotel brachen Unbekannte am Mittwoch, 04.07.2018, in eine Spielhalle an der Detmolder Straße ein. Zeugen bemerkten, wie die Einbrecher sich in einer osteuropäischen Sprache unterhielten und mit einem Auto davon fuhren.

Drei Einbrecher kletterten gegen 03:20 über ein Baugerüst zu einem Fenster der Spielothek an der Einmündung zur Wappenstraße. Sie hebelten das Fenster auf und stiegen in das Gebäude.

In der Spielhalle brach das Trio einen Spielautomaten auf. Zwei Zeugen bemerkten die Einbrecher, wie sie einem großen, schweren Gegenstand in einen bereitstehenden Pkw einluden.

Der 44-jährige Zeuge aus Fürth und der 53-Jährige aus Vreden hatten zuerst Geräusche an der Spielhalle bemerkt und anschließend beobachtet, wie das Trio in einen Pkw stieg, der in einer Zufahrt neben dem Haus stand.

Die Einbrecher entkamen mit einem unbekannten Pkw und einem Geldwechselautomat. Sie sollen russisch oder polnisch gesprochen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell