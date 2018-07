POL-BI: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Freitag, den 29.06.2018, stieß ein Fahrradfahrer auf einem Waldweg im Bereich des Altenzentrums an der Heeper Straße gegen ein Kind. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr ging ein 7-jähriger Bielefelder mit einer Gruppe Kinder auf dem Waldweg parallel zur Heeper Straße, zwischen Alter Postweg und der Straße Am Venn. Der Radfahrer fuhr von Heepen kommend über den Waldweg in Richtung einer Mini-Golfanlage Am Venn. Er fuhr durch die Kindergruppe und touchierte dabei mit seinem Lenker den 7-jährigen Jungen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung der Straße Am Venn fort.

Ein Zeuge beschrieb den Radfahrer als circa 35 Jahre alt und mit einem grauen T-Shirt bekleidet. Er trug Kopfhörer und einen roten Rucksack.

Hinwiese nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell