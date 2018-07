POL-BI: Kind angefahren; Unfallflucht konnte durch aufmerksamen Zeugen geklärt werden

Bielefeld (ots) - DV/Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei lief am Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, ein ca. 5-jähriges Kind von einem Grundstück Kiebitzweg kommend auf die Brückenstraße. Dort wurde das Kleinkind durch den Pkw eines 28-jährigen Bielefelders erfasst. Der Führer des Pkw Audi befuhr die Brückenstraße in Fahrtrichtung Oldentrup. Er erfasste das Kind mit seiner Fahrzeugfront, wodurch der Junge durch die Luft geschleudert wurde. Das Kind blieb schließlich links vor dem Pkw auf der Straße liegen. Der Fahrzeugführer machte jedoch keine Anstalten, sich um das verletzte Kind zu kümmern. Ohne auszusteigen oder Hilfe zu verständigen, setzte er seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge, der erst später an der Unfallstelle vorbeifuhr und das verletzte Kind liegend auf der Straße vorfand, konnte kurze Zeit später einen an der Fahrzeugfront beschädigten Pkw Audi auf dem Parkplatz Marktkauf Oldentrup feststellen. Der Fahrzeugführer kam gerade mit seinem Einkauf unter dem Arm aus dem Markt zu seinem abgestellten Audi zurück. Letztlich verständigte der Zeuge, ein 33-jähriger Bielefelder, die Polizei und verbrachte den flüchtigen Fahrzeugführer zurück zum Unfallort. Weitere Ermittlungen vor Ort bestätigten den Verdacht des Zeugens. Die Beteiligung an dem Unfall wurde durch den 28-jährigen Fahrer des Pkw Audi anfänglich immer noch geleugnet. Der Führerschein und der Pkw des Flüchtigen wurden durch die Polizei sichergestellt. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst ins Kinderkrankenhaus verbracht. Offensichtlich besteht keine Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen der Polizei stehen noch aus.

