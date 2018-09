POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Anhänger auf Autobahn verloren und anderes Unfälle aus dem Landkreis

Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Rotlicht missachtet

Das Rotlicht einer Ampelanlage hat am späten Sonntagabend ein 18 Jahre alter Fahranfänger in der Gaildorfer Straße missachtet. Der junge Mann war mit seinem Ford um 22:10 Uhr in Richtung Onolzheim unterwegs, als er die Roßfelder Straße überqueren wollte, obwohl die Ampel bereits auf Rotlicht geschaltet hatte. Hierbei stieß er mit einem VW eines 49-Jährigen zusammen, der die Roßfelder Straße in Richtung Gaildorfer Straße befahren hatte und bei Grünlicht gerade angefahren war. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf circa 15.000 Euro beziffert.

Blaufelden: Motorradfahrer missachtet Rotlicht von Bahnübergang

Glück im Unglück hatte am Sonntagvormittag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer der auf der B 290 bei Erpfersweiler das Rotlicht eines Bahnübergangs missachtet hat. Der Mann hatte gegen 10:00 Uhr mit seiner Honda die Bundesstraße von Blaufelden in Richtung Bad Mergentheim befahren, als er trotz Rotlicht einen Bahnübergang passieren wollte. Daraufhin fuhr er gegen die sich senkende Schranke, woraufhin diese abbrach. Der Motorradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund des beschädigten Bahnübergangs musste der Bahnverkehr gewarnt werden. Ein Mitarbeiter der Bahn kam vor Ort. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von circa 700 Euro entstanden.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Biker hatte um 18:10 Uhr mit seiner Yamaha die Blaufelder Straße stadteinwärts befahren. Auf Höhe einer Tankstelle musste ein vorausfahrender 26 Jahre alter BMW-Lenker verkehrsbedingt bremsen, was der Motorradfahrer zu spät erkannte. Daraufhin fuhr er auf den BMW auf und stürzte. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 2.500 Euro entstanden.

Schrozberg: Sozia bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 57 Jahre alte Sozia hat bei einem Motorradunfall am Sonntagvormittag bei Schrozberg schwere Verletzungen erlitten. Die Frau war bei ihrem 59 Jahre alten Ehemann auf einer BMW in einer 7 Fahrzeuge umfassenden Motorradgruppe mitgefahren. Als der BMW-Fahrer, als erster der Gruppe, kurz vor 10:00 Uhr die Kreisstraße 2540 von Gütbach in Richtung Bartenstein befuhr, verlor er in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzten beide Personen im Grünstreifen vom Fahrzeug. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitt die Ehefrau schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. An der BMW war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

Mainhardt: Zwei Auffahrunfälle aus Unachtsamkeit

Zu einem doppelten Auffahrunfall ist es am Sonntagnachmittag beim Nüßleshof gekommen. Auf der B 14 von Mainhardt in Richtung Ammertsweiler hatte 44 Jahre alter VW Multivan-Lenker kurz vor 14:00 Uhr seine Geschwindigkeit aufgrund eines vorausfahrenden Traktors reduzieren müssen. Dies hatte ein nachfolgender ebenfalls 44 Jahre alter VW Passat-Lenker zu spät erkannt und war auf den vorausfahrenden VW Multivan aufgefahren. Durch den Aufprall hatte der VW Multivan-Lenker und seine 42 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten. Unmittelbar nach dem Unfall folgte ein 48 Skoda-Lenker und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf den stehenden VW Passat von hinten auf.

Bei dem Unfall war ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro entstanden.

Braunsbach: Wohnmobil verlor Anhänger auf der Autobahn

Ein verlorener Anhänger für Zweiräder hat am Samstagabend auf der A 6 bei Braunsbach einen Sachschaden von circa 16.000 Euro verursacht. Personen kamen, Gott sei Dank, nicht zu Schaden.

Ein 42 Jahre alter Lenker eines Hymer Wohnmobils hatte mit einem angehängten Zweirad-Anhänger gegen 20:20 Uhr die A 6 in Richtung Nürnberg befahren. Hierbei hatte sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger vom Wohnmobil gelöst und war auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe Braunsbach stehen geblieben, während der Wohnmobil-Lenker seine Fahrt fortsetzte. Kurz darauf folgte ein 62 Jahre alter VW-Lenker, der verkehrsbedingt vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte und hierbei gegen den unbeleuchteten stehenden Anhänger prallte. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden.

Obersontheim: Vorfahrt missachtet

Ein 19 Jahre alter VW-Lenker wollte am Sonntag um 16:35 Uhr von Hausen auf der Kreisstraße 2619 kommend, auf die Landesstraße 1060 Uhr einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 52 Jahre alten BMW-Lenkers. Dieser war mit seinem Auto auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße von Bühlertann in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

