POL-AA: Einbruch - Täter festgenommen

Schwäbisch Hall (ots) - Ein zunächst Unbekannter schlug in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fenster zu der Küche eines Tagestreffs einer gemeinnützigen Organisation Am Schuppach ein und stieg ein. Aus der Küche wurden mehrere Lebensmittelvorräte vor Ort verzehrt und mehrere entwendet. Nach der Tat bot der Täter einem dortigen Beschäftigen, welcher den Einbruch morgens feststellte, Diebesgut zum Kauf an. Der 60jährige Beschuldigte konnte darauf am Tatort durch die aufnehmende Streife festgenommen werden. Ein weiterer Teil des Diebesgutes konnte bei ihm sichergestellt werden.

