POL-AA: Roller übersehen und geflüchtet

Rudersberg (ots) - Am Samstag, kurz vor Mitternacht, wurde ein 16jähriger Rollerfahrer am Kreisverkehr Siemensstraße / Welzheimer Straße von einer 64jährigen BMW-Fahrerin übersehen und es kam zum Unfall. Der 16jährige und seine 17jährige Mitfahrerin kamen von der Welzheimer Straße her in den Kreisverkehr und wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verließ die 3er-BMW-Fahrerin die Unfallörtlichkeit ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Dank der Angaben der Geschädigten und eines Zeugen konnte die flüchtige BMW-Fahrerin von einer Streife zuhause angetroffen und zur Rechenschaft gezogen werden. Sie muss nun damit rechnen, dass sie ihren Führerschein abgeben muss.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell