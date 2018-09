POL-AA: Ackerschlepper vs. Pkw

Stimpfach (ots) - Eine 41jährige Audi-Fahrerin fuhr am Samstag um 21.25 Uhr von Stimpfach-Klinglesmühle kommend in Richtung Stimpfach-Gerbertshofen. Hierbei kam ihr ein 57jähriger mit seinem Fendt Ackerschlepper inklusive Anbaugerät entgegen. Aufgrund Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot, bzw. nicht angepasster zu hoher Geschwindigkeit und mangelnder Kenntlichmachung von Anbaugeräten kam es in der Folge zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Anbaugerät des Ackerschleppers. An dem Pkw und dem Anbaugerät des Ackerschleppers entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Perseonen wurden nicht verletzt.

