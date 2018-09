POL-AA: Raub auf Tankstelle

Waiblingen (ots) - Am Samstag gegen 21.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter, männlicher Täter die Tankstelle in der Winnender Straße. Der Täter war mittels einer aufgezogenen Kapuze und einem hochgezogenem schwarz-weißem Halstuch maskiert. Er bedrohte die 35jährige Tankstellenmitarbeiterin mit einer Pistole und verlangte Geld. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der Täter flüchtete nach nur sehr kurzen Aufenthaltsdauer zu Fuß in Richtung Korber Höhe. Der Täter soll zwischen 17 und 19 Jahre alt sein, trug eine blaue Adidas-Kapuzenjacke, eine blaue Jeans und führte eine schwarz-pinkene Tüte mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, entgegen.

