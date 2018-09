POL-AA: Mehrere Pkw zerkratzt

Schwäbisch Gmünd (ots) - Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere in der Rinderbacher Gasse abgestellte Pkw. Die Fahrzeuge wurden auf den gesamten Seiten mit einem spitzen vermutlich schlüsselähnlichen Gegenstand zerkratzt. Das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt in der tatrelevanten Zeit von 18 - 01.30 Uhr machen können.

