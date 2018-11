POL-BOR: Vreden - Geld aus Milchtankstelle gestohlen

Vreden (ots) - Bargeld erbeutet haben unbekannte Täter aus einer Milchtankstelle in Vreden-Ellewick: Sie hatten am Mittwoch gegen 21.45 Uhr einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgesucht, auf dessen Gelände mehrere entsprechende Automaten stehen. Die Täter hebelten zwei Geldkassetten auf und entwendeten den Inhalt. Bei den Unbekannten handelt es sich um einen Mann und eine Frau, beide trugen dunkle Jacken mit Fellkragen. Sie entfernten sich nach der Tat in einem Kleinwagen mit defektem Abblendlicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

