POL-BOR: Borken - In Wohnung eingebrochen

Borken (ots) - Erst hebelten sie mit Gewalt die Terrassentür auf, dann durchsuchten unbekannte Täter am Mittwoch alle Räume in einem Wohnhaus am Horneburgweg in Borken-Gemen. Die Einbrecher ließen Geld und Papiere mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 22.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

