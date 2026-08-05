PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Unbekannte flüchten nach Kioskeinbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen verständigten am frühen Mittwochmorgen (05.08., 04.45 Uhr) die Polizei, nachdem zwei bislang unbekannte Einbrecher erneut den Kiosk in der Fußgängerzone der Berliner Straße aufsuchten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6323671). Ob Tatzusammenhänge bestehen, ist derzeitig Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Den Feststellungen dieser Tat zufolge, schlugen die Täter ein Schaufenster des Verkaufsraums ein und verließen diesen nur kurze Zeit später mit der Tatbeute. Gestohlen wurden Zigaretten. Mit Fahrrädern flüchteten beide anschließend in Richtung Blessenstätte/Dalkestraße.

Der Beschreibung nach trug ein Täter einen dunklen Kapuzenpullover und der zweite hatte schwarze kurze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten sie möglicherweise weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts? Können Sie Hinweise auf die beschriebenen Einbrecher geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:40

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Seit vergangenem Samstag (01.08.) wird die 15-jährige Yoanna Y. aus Harsewinkel vermisst. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeitig nicht vor. Bei vergangenen Vermisstenanzeigen hielt sich die 15-Jährige immer wieder auch im Stadtgebiet Gütersloh auf. Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Foto der Vermissten eingestellt ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:05

    POL-GT: Diesel-Dieb gefasst - Richter verkündet Untersuchungshaft

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Sonntagabend (02.08., 18.45 Uhr) ging der Polizei Gütersloh ein 34-jähriger Tatverdächtiger ins Netz, der an einer SB-Tankstelle in Versmold-Peckeloh etwa 2000 Liter Diesel abgezapft hatte. Zeugen meldeten einen verdächtigen Mann, der mit einem Lieferwagen auf einem Tankstellengelände an der Bismarckstraße stehe und bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren