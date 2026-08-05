Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Unbekannte flüchten nach Kioskeinbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen verständigten am frühen Mittwochmorgen (05.08., 04.45 Uhr) die Polizei, nachdem zwei bislang unbekannte Einbrecher erneut den Kiosk in der Fußgängerzone der Berliner Straße aufsuchten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6323671). Ob Tatzusammenhänge bestehen, ist derzeitig Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Den Feststellungen dieser Tat zufolge, schlugen die Täter ein Schaufenster des Verkaufsraums ein und verließen diesen nur kurze Zeit später mit der Tatbeute. Gestohlen wurden Zigaretten. Mit Fahrrädern flüchteten beide anschließend in Richtung Blessenstätte/Dalkestraße.

Der Beschreibung nach trug ein Täter einen dunklen Kapuzenpullover und der zweite hatte schwarze kurze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten sie möglicherweise weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts? Können Sie Hinweise auf die beschriebenen Einbrecher geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell