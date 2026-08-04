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Polizei Gütersloh

POL-GT: Beelen/Oelde/Harsewinkel/Rheda-Wiedenbrück/Rietberg-Neuenkirchen und Hövelhof. Hinweise zu dunklen Audi A 6 nach Tankstellenüberfällen erbeten

Gütersloh (ots)

Ergänzung zu folgenden Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6315439 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6316909 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321009 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6317728

Im Zusammenhang mit den Raubüberfällen auf Tankstellen, die zwischen dem 15. und 26.07.2026 in den Orten Beelen, Oelde, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg und Hövelhof-Neunkirchen begangen wurden, gingen verschiedene Hinweise ein. Die Polizei geht diesen nach. Im Zusammenhang mit den Taten könnte ein dunkler Audi A 6 stehen, den der Tatverdächtige genutzt haben könnte. Wer hat zu folgenden Tatzeiten an den verschiedenen Tatorten einen dunklen Audi A 6 oder ein anderes verdächtiges Auto gesehen?

   - 15.07.2026, 22.02 Uhr, Oelde, Warendorfer Straße
   - 17.07.2026, 21.30 Uhr, Beelen, Warendorfer Straße
   - 26.07.2026, 19.30 Uhr, Harsewinkel, Südring
   - 26.07.2026, 23.55 Uhr, Rheda-Wiedenbrück, Bielefelder Straße
   - 23.07.2026, 21.55 Uhr, Rietberg-Neuenkirchen, Lange Straße
   - 19.07.2026, 21.50 Uhr, Hövelhof, Paderborner Straße

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefonnummer 02581/600-0 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de https://warendorf.polizei.nrw/

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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