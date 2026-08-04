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Polizei Gütersloh

POL-GT: Diesel-Dieb gefasst - Richter verkündet Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Sonntagabend (02.08., 18.45 Uhr) ging der Polizei Gütersloh ein 34-jähriger Tatverdächtiger ins Netz, der an einer SB-Tankstelle in Versmold-Peckeloh etwa 2000 Liter Diesel abgezapft hatte. Zeugen meldeten einen verdächtigen Mann, der mit einem Lieferwagen auf einem Tankstellengelände an der Bismarckstraße stehe und bereits seit geraumer Zeit tanke. Ungewöhnlich sei, dass der Tankschlauch in den Laderaum des Transporters führt. Noch bevor der Verdächtige das Tankstellengelände verlassen konnte, trafen die Polizeikräfte ein und überprüften den Mann. Auf der geschlossenen Ladefläche des Transporters befanden sich zwei voll befüllte 1000-Liter-Tanks.

Weiteren Feststellungen zufolge wurde die SB-Zapfsäule manipuliert, so dass ein Tankvorgang gestartet werden konnte. Eine Überprüfung des 34-Jährigen ergab, dass er sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Darüber hinaus wurde ebenfalls der Lieferwagen sichergestellt.

Nach weiteren Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahl, Computerbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Aufenthalt beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Untersuchungshaft für den 34-Jährigen. Am Montag (03.08.) wurde der Mann einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgab und die U-Haft verkündete.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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