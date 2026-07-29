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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kioskeinbruch an der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (28.07.) wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Kiosk an der Berliner Straße informiert. Der Tatort liegt in der Fußgängerzone, nahe der Münsterstraße. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum zwischen 03.00 bis 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Den Feststellungen nach warfen die Täter mit einem großen Stein ein Schaufenster des Verkaufsraums ein. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten sie in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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