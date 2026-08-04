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Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagmittag (03.08., 13.25 Uhr) ist es auf der Lange Straße im Ortsteil Stukenbrock zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 60-jährige Frau aus Leopoldshöhe beabsichtigte mit einem Land Rover von einer Grundstückszufahrt nach rechts auf die Lange Straße in Richtung Stukenbrock abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Pedelec-Fahrer den Geh- und Radweg der Lange Straße ebenfalls in Richtung Stukenbrock. Bei dem Abbiegeversuch der Land Rover-Fahrerin kam es dann zu einem Zusammenstoß. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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