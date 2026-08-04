POL-GT: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagmittag (03.08., 13.25 Uhr) ist es auf der Lange Straße im Ortsteil Stukenbrock zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 60-jährige Frau aus Leopoldshöhe beabsichtigte mit einem Land Rover von einer Grundstückszufahrt nach rechts auf die Lange Straße in Richtung Stukenbrock abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Pedelec-Fahrer den Geh- und Radweg der Lange Straße ebenfalls in Richtung Stukenbrock. Bei dem Abbiegeversuch der Land Rover-Fahrerin kam es dann zu einem Zusammenstoß. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
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