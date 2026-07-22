Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gütersloh-Hollen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag (19.07., 12.00 Uhr) und Dienstagmittag (21.07., 13.00 Uhr) in ein Haus an der Straße Im Helft ein. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über ein Kellerfenster in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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