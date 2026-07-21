Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Spiegelgläsern

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete im Juni (07.06., 15.35 Uhr - 15.45 Uhr) von mehreren Audis, welche auf dem Gelände eines Autohauses an der Gneisenaustraße standen, diverse Spiegelgläser.

Der tatverdächtige Mann reiste mit einem Lastenrad und Hund an. Bilder der Person sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/210535

Hinweise und Angaben zu dem Mann auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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