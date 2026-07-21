POL-GT: Vermisste Person aus Schloß Holte ist wieder da!
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FN) Die vermisste Frau aus Schloß Holte ist soeben wohlbehalten angetroffen worden.
Die Fahndung hat sich damit erledigt!
Die Polizei bedankt sich bei allen Menschen die bei der Suche unterstützt und geholfen haben!
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