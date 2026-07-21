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Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Person aus Schloß Holte ist wieder da!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Die vermisste Frau aus Schloß Holte ist soeben wohlbehalten angetroffen worden.

Die Fahndung hat sich damit erledigt!

Die Polizei bedankt sich bei allen Menschen die bei der Suche unterstützt und geholfen haben!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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