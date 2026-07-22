Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Dienstag (21.07., 08.00 Uhr - 18.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Gütersloher Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um in die Räume zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell