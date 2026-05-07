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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei bittet um Mithilfe

Gütersloh (ots)

Seit Sonntag dem 03.05.2026, 15:30 Uhr wird ein 55-Jähriger Mann aus Verl vermisst. Zur genannten Zeit wurde der Vermisste zuletzt von zwei Freunden am Bahnhof in Gütersloh gesehen, als er sich auf dem Bahnsteig von ihnen verabschiedete. Seitdem verliert sich von dem Vermissten jede Spur. Über den folgenden Link sind Fotos des Vermissten einzusehen:

https://polizei.nrw/fahndung/203010

Hinweise auf die Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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