Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand in Mastholte - 91-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Nach einem Wohnhausbrand im Rietberger Ortsteil Mastholte (25.04.) musste eine 91-jährige Bewohnerin mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6262552).

Im Verlauf des vergangenen Samstags (02.05.) verstarb die Frau in dem Klinikum an den Folgen ihrer Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell