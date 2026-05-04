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Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand in Mastholte - 91-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Nach einem Wohnhausbrand im Rietberger Ortsteil Mastholte (25.04.) musste eine 91-jährige Bewohnerin mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6262552).

Im Verlauf des vergangenen Samstags (02.05.) verstarb die Frau in dem Klinikum an den Folgen ihrer Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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