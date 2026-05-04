POL-GT: Wohnhausbrand in Mastholte - 91-Jährige erliegt ihren Verletzungen
Gütersloh (ots)
Rietberg (MK) - Nach einem Wohnhausbrand im Rietberger Ortsteil Mastholte (25.04.) musste eine 91-jährige Bewohnerin mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6262552).
Im Verlauf des vergangenen Samstags (02.05.) verstarb die Frau in dem Klinikum an den Folgen ihrer Verletzungen.
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