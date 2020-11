Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Personen in Wettbüro angetroffen - Verfahren eingeleitet

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochabend (18.11., 21.10 Uhr) Betrieb an einem Wettbüro am Magnolienweg.

Als die Polizeibeamten das Wettbüro betraten, hielten sich insgesamt sechs Personen in dem Ladenlokal auf. Durch die Beamten wurde ein Verfahren aufgrund der bestehenden Coronaschutzverordnung eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh unterstützt die originär zuständigen Behörden bei der Umsetzung der Bestimmungen der Coronaschutzverordnung.

Obwohl durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten immer wieder Verstößen gegen die Verordnung feststellen, treffen sie im Kreis überwiegend auf verständnisvolle Bürgerinnen und Bürger. Die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung gegenüber der Corona-Regeln ist hoch.

Nach wie vor gilt, unnötige Kontakte zu vermeiden und sich im Sinne der Gemeinschaft an die Vorgaben zu halten. Auch im privaten Umfeld. Halten Sie sich an die Abstandsregel und an die Maskenpflicht. Zum Beispiel in Geschäften und da, wo es im öffentlichen Raum vorgeschrieben ist. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung wird die Polizei Gütersloh konsequent verfolgen.

