Polizei Gütersloh

POL-GT: Rennradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (MS) - Am Freitagnachmittag (17.05., 15.15 Uhr) kam es an der Kreuzung Bokeler Straße/ Wiedenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen Bielefelderin in ihrem Renault Kangoo und einem 46-jährigen Rennradfahrer aus Lippstadt. Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt.

Die 19-Jährige befuhr die Bokeler Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Rennradfahrer, der den Rad- und Gehweg von Rheda-Wiedenbrück aus kommend in Fahrtrichtung Langenberg befuhr. Der Rennradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8500 Euro.

