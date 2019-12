Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Isselhorst - Postdamm

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (15.12., 18.35 Uhr) kam es in einem Wohnhaus an der Straße Postdamm zu einem Brand.

Das Feuer ist im Bereich eines Schlafzimmers ausgebrochen. Ein herbeigeeilter 25-jähriger Zeuge hatte vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits mit den ersten Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr leitete anschließend weitere Maßnahmen ein.

Der 52-jährige Bewohner der Wohnung wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 25-jährige Zeuge musste ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Ersten Erkenntnissen nach, ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung oder einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich derzeit auf 10000 Euro.

