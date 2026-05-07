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LKA-SH: Sprengsatz zerstört Haustür eines Mehrfamilienhauses: Das LKA sucht Zeugen

LKA-SH: Sprengsatz zerstört Haustür eines Mehrfamilienhauses: Das LKA sucht Zeugen
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Kiel (ots)

In Itzehoe haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 2.20 Uhr einen Sprengsatz an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Katenkoppel befestigt und zur Detonation gebracht. Die Haustür wurde dabei schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Sachgebiet für Sprengstoffdelikte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können oder im Umfeld des Tatortes Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle, an Polizeiruf 110 oder per E-Mail an kiel.lka312@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

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