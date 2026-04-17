Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Drohnenfund in Barkelsby - Ermittlungen abgeschlossen

Kiel (ots)

Nachdem am Samstagabend, 11.04.2026, bei Barkelsby eine abgestürzte Drohne für einen Polizeieinsatz sorgte, gibt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein nun Entwarnung. Bei dem Vorfall handelt es sich nach Abschluss der Ermittlungen nicht um eine Straftat, der Eigentümer der Drohne konnte ermittelt werden. Auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Drohne war gegen Abend von einer Bürgerin im Bereich Hemmelmarker Weg in Barkelsby aufgefunden worden. Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst konnte bereits vor Ort eine von der Drohne ausgehende Gefahr ausschließen. Die darauffolgenden Ermittlungen sind ebenfalls abgeschlossen. Eine strafbare Handlung liegt nicht vor.

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