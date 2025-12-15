Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Unbekannte Täter sprengen Süßwarenautomaten in Schwentinental und Mönkeberg

Kiel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 14. Dezember 2025, wurden gleich zwei Süßwarenautomaten in Schwentinental und Mönkeberg durch unbekannte Täter aufgesprengt. In beiden Fällen wurde vermutlich Pyrotechnik verwendet.

In Schwentinental sprengten der oder die Täter gegen 2 Uhr einen Süßwarenautomaten in der Kieler Straße 37. Der Automat wurde sehr stark beschädigt, der Inhalt jedoch nicht erbeutet. Ein Anwohner alarmierte die Polizei. Seinen Angaben zufolge seien die Täter in einem weißen Mercedes-Benz SUV vom Tatort geflohen.

In Mönkeberg war ein Süßwarenautomat in der Dorfstraße 9 betroffen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Automat gegen 2:40 Uhr mittels Pyrotechnik gesprengt und stark beschädigt. Auch hier gelangten die Täter nicht an die Beute und flüchteten nach Angaben eines Augenzeugen in einem weißen Mercedes-Benz SUV.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personenoder Ereignisse beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an Tel. 0431/160-43128 oder 0431/160-43120 oder an jede Polizeidienststelle.

