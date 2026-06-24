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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260624.3 - Kaltenkirchen - Verkehrskontrolle in Kaltenkirchen - Fünf Autos mussten stehen bleiben

POL-SE: 20260624.3 - Kaltenkirchen - Verkehrskontrolle in Kaltenkirchen - Fünf Autos mussten stehen bleiben
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Kaltenkirchen (ots)

Am 19.06.2026 (Freitag) führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg mit seinen untergeordneten Fachbereichen Autobahndienst und Verkehrsüberwachungsdienst gemeinsam mit dem Polizeirevier Kaltenkirchen eine Standkontrolle in der Straße Küsterland in Kaltenkirchen durch. Dabei deckten Sie zahlreiche Verstöße auf.

Bei hochsommerlichen Temperaturen bauten sich die insgesamt zehn Kontrollkräfte zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr im Küsterland auf und erzielten bemerkenswerte Ergebnisse. Im Rahmen der Roadpolkontrollwoche lag der Schwerpunkt auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Hierbei stellten die Beamten insgesamt fünf Verstöße fest.

Zwei Autofahrer waren mit 0,82 Promille und 1,08 Promille unterwegs. Der Zweite stand, wie drei weitere Fahrzeugführende außerdem unter dem Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln. Die fünf Personen mussten ihre Autos stehen lassen und durften nicht weiterfahren.

Darüber hinaus leiteten die Kräfte 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen verschiedener Verstöße ein. Darunter fielen z.B. die Handynutzung und nicht angelegte Sicherheitsgurte. In zwei Fällen nahmen die Polizisten den Autofahrern eine Sicherheitsleistung ab, da diese ihren Wohnsitz im Ausland haben. Zudem kam es zu einer Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz sowie zu einem Verstoß nach dem Fahrpersonalrecht.

Hervorzuheben sind hier die gute Zusammenarbeit zwischen den eingesetzten Kräften und die kollegiale Unterstützung durch das Polizeirevier Kaltenkirchen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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