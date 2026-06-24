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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260624.2 - Elmshorn - Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Elmshorn (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch der letzten Woche (17.06.2026) zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in Elmshorn. Ein vermeintlicher Handwerker hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschafft und in dem Zuge eine Schatulle mit hochwertigem Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr am Mittwochnachmittag klingelte ein vermeintlicher Handwerker in der Gerberstraße in Elmshorn an der Wohnungstür einer Seniorin. Offenbar gab er sich als Elektriker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, nach einem Stromausfall die elektrischen Geräte überprüfen zu müssen Zutritt zur Wohnung.

Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte die betagte Dame das Fehlen einer Schmuckschatulle fest. Darin befanden sich verschiedene hochwertige Schmuckgegenstände und auch Armbanduhren. Den falschen Handwerker beschrieb die Geschädigte als sehr groß und von kräftiger Statur. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen und dunkles Haar getragen haben. Zur Bekleidung konnten keine Angaben gemacht werden.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Mittwoch, 17.06.2026, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr verdächtige Personen rund um die Gerberstraße in Elmshorn beobachtet hat, oder sonst Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04121 8030 an die Ermittler zu wenden.

An dieser Stelle gibt die Polizeidirektion Bad Segeberg nochmals folgende Präventions-Tipps:

   - Lassen Sie niemanden ohne vorherige Ankündigung in Ihre Wohnung
   - Lassen Sie sich eine Visitenkarte oder Erreichbarkeit des 
     vermeintlichen Handwerkers geben und vereinbaren Sie zunächst 
     einen Termin. Auch im Vorhinein empfiehlt es sich, grundsätzlich
     Termine mit erforderlichen Handwerkern zu besprechen
   - Geben Sie keine Auskünfte über Ihre Vermögenswerte, ob im 
     Haus/in Ihrer Wohnung oder auf Ihrem Bankkonto
   - Händigen Sie niemals Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld an
     eine Ihnen fremde Person aus. Weder an der Wohnungstür, noch an 
     einem öffentlichen Ort
   - Kontaktieren Sie im Zweifel die Firma des vermeintlichen 
     Handwerkers, Ihre Hausverwaltung oder die Eigentümer
   - Sollte Ihnen etwas verdächtig erscheinen, wenden Sie sich gern 
     jederzeit an die Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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