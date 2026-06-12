Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260612.2 - Elmshorn - Unbekannter beschädigt Blitzeranlage - Zeugen gesucht

Elmshorn (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (11.06.2026 bis 12.06.2026) ist eine mobile Blitzeranlage in der Straße Am Deich beschädigt worden. Dabei schlug ein bislang unbekannter Täter alle Scheiben des Geräts ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Tatzeitraum auf etwa 03:45 Uhr am Donnerstag bis 03:45 Uhr am Freitag eingegrenzt.

Die vier Scheiben der Blitzeranlage wurden offenbar mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Schaden wird derzeit auf etwa 15.000,-EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04121 803-0 entgegengenommen.

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