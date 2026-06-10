Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260610.2 - Pinneberg - Smartphone am Tatort zurückgelassen - Täter identifiziert

Pinneberg (ots)

Gestern Abend (09.06.2026) bemerkte eine Zeugin, wie sich vier Jugendliche unberechtigt in einem fremden PKW in einer Tiefgarage in Pinneberg aufhielten. Auf Ansprache flüchteten die jungen Männer. Einer von ihnen ließ sein Smartphone zurück, was zur späteren Identifizierung von ihm und zwei weiteren Tatverdächtigen führte. Gegen 20:00 Uhr am Dienstagabend begab sich eine Zeugin in die Tiefgarage in der Diesterwegstraße in Pinneberg. Hierbei fielen ihr vier Personen auf, die sich unberechtigt in einem in der Garage abgestellten PKW befanden. Die Frau sprach die jungen Männer an, woraufhin diese unvermittelt die Flucht ergriffen. Einer von ihnen ließ dabei sein Smartphone in dem PKW zurück.

Während die Zeugin den Wagen begutachtete, meldete sich eine männliche Person auf dem Handy. Die Frau erklärte, dass sie den Vorfall der Polizei melden und dort das Telefon abgeben werde. Im späteren Verlauf des Abends suchte ein 17-jähriger Pinneberger das Polizeirevier auf. Angeblich habe er sein verlorenes Handy dort geortet und wolle dies nun abholen. Nach einer rechtlichen Belehrung räumte er ein, mit drei Freunden in dem Wagen gesessen zu haben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei der drei anderen Jugendlichen zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um ebenfalls 17-Jährige aus dem Kreis Pinneberg. Trotz Hinweisen auf die vierte Person ist diese bislang nicht eindeutig identifiziert. Am Ende stellte sich heraus, dass aus dem PKW des 22-jährigen Geschädigten eine Zwei-Euro Münze fehle und dass die Jugendlichen in dem Fahrzeug lediglich einen Joint haben rauchen wollen.

Gegen die vier jungen Heranwachsenden wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches und des Diebstahls ermittelt. Außerdem leitete die Polizei Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein.

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