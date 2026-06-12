Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260612.1 - Norderstedt - Trickdiebstahl aus Wohnung in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Mittwoch (10.06.2026) ist es zu einem Trickdiebstahl in der Falkenbergstraße gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter diversen Schmuck.

Gegen 11:35 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei der Geschädigten und verschaffte sich unter einem Vorwand, die Heizung sei beschädigt und müsse überprüft werden, unrechtmäßig Zutritt zur Wohnung.

Im Laufe dieser Überprüfung betrat der Täter jeden Raum der Wohnung.

Schon während der vermeintlich nötigen Arbeiten stellte die Geschädigte das plötzliche Fehlen von Schmuck fest. Der Täter verließ daraufhin das Gebäude.

Der Täter war 180-185cm groß und von schlanker Statur. Er trug dunkle Kleidung.

Derzeit gehen die Ermittler von zumindest einem weiteren Mittäter aus. Zu diesem liegen der Polizei derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegengenommen.

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Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt

Opfer sind hierbei fast ausschließlich ältere Menschen. Insbesondere beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, dem Vortäuschen eines Verwandtschaftsverhältnisses, um Vertrauen zu gewinnen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind zudem dem Bereich der Prävention auf der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Praevention/Senioren

zu finden.

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